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مقتل أستاذ الفلسفة المغربي بعد تنفيذه عملية انتحارية بسوريا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مقتل أستاذ الفلسفة المغربي بعد تنفيذه عملية انتحارية بسوريا

أخبارنا المغربية ـ نوفل العمراني

أعلن شخص يدعى أبو البراء عبد الرحمن المغربي، في تدوينة على الفايسبوك، عن مقتل أسامة موساوي أستاذ الفلسفة المغربي الذي أعلن قبل أيام التحاقه بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا.

و قال أبو البراء في تدوينة من حساب موساوي على الفايسبوك " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابشر أحبتي واخواني وأحبة الاخ الحبيب والأستاذ الأريب والفارس الباسل المقدام الحيِيُّ النقيُّ التقيُّ الصديق الوفي والرفيق الحنون والأخ الناصح المؤمن الصادق نحسبه والله حسيبه، قد صدّق أقواله بأفعاله وسطَّر بدمه الطاهر بطولات لتكون منارا لمن خلفه ونفذ عملية استشهادية في أرض الشام المباركة لترتفع راية التوحيد وتكون كلمة الله هي العليا سائلين الله تعالى ان يتقبله عنده في الشهداء وان يرفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

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