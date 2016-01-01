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نقابي من نوع آخر....أمين عام نقابة "البيجيدي" يؤكد أن رفع سن التقاعد هو في مصلحة الطبقة الشغيلة

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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نقابي من نوع آخر....أمين عام نقابة "البيجيدي" يؤكد أن رفع سن التقاعد هو في مصلحة الطبقة الشغيلة

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

موجة غضب عارمة اجتاحت الموظفين والطبقة العاملة بكل عام عقب التصريحات التي اعتبروها "غريبة وعجيبة" والتي صدرت عن عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الإتحاد الوطني  للشغل بالمغرب المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، خلال حضوره ضيفا على برنامج ساعة للإقناع بميدي 1 تيفي في الحلقة التي كان موضوعها التمديد في سن التقاعد.

الحلوطي قال "بلا حية بلا حشمة" حسب تعبير أحد الموظفين الغاضبين ، أن الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة كمرحة أولى هو في صالح الطبقة الشغيلة.

هذا واستنكر عدد من المواطنين انقلاب نقابة "بيجيدي" 180 درجة عند تولي الحزب دواليب الحكومة، حيث أصبحت كل تصريحاتها بلاغاتها عبارة عن "سمعنا وأطعنا" لكل ما يصدر عن الحكومة من قرارات لا شعبية.

وقال أحدهم تعليقا على تصريحات الحلوطي أنه "من العار أن يكون هذا موقف من يفترض فيه أن يدافع عن حقوق الشغيلة، كيف يمكن مباركة إصلاح بني من ألفه إلى يائه على ظهر "المطحونين": تمديد في السن، تقليص في المعاش، زيادة في الاقتطاعات...ويريد أن يقنعها أن كل ذلك في مصلحتنا...أي نوع من الحشيش يتعاطون؟"

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