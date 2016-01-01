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فيديو جد مؤثر لشاب مجاز في العلوم يجر "كروسة" لضمان لقمة العيش يغزو الفيسبوك

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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فيديو جد مؤثر لشاب مجاز في العلوم يجر "كروسة" لضمان لقمة العيش يغزو الفيسبوك

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين فيديو جد مؤثر لشاب ينحدر من مدينة فاس، انتهى به الأمر بعد الحصول على الإجازة في العلوم إلى امتهان دفع عربة يدوية، من أجل كسب قوت يومه.

وأوضح الشاب من خلال الفيديو أن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها ،وعدم إيجاده لفرصة شغل هي التي دفعته إلى التشمير عن ساعديه لتأمين بعض الدريهمات، التي تقيه من الجوع ولمساعدة أسرته الفقيرة.

 وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع هذا الفيديو مبدين تعاطفهم مع الشاب ،الذي يمثل مجرد نموذج بسيط لعدد كبير من الشباب المغربي الحاصلين على شهادات جامعية عليا ويعيشون أوضاعا اجتماعية جد مزرية ،من خلال إمتهانهم لمهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، نتيجة إنسداد آفاق التشغيل والتوظيف بالمغرب 

وطالبوا من الجهات الحكومية توفير فرص الشغل لفائدة هؤلاء ،ومساعدتهم على الاندماج في الحياة العملية ،من خلال توظيفهم مراعاة للسنوات الطوال التي قضوها في التحصيل الدراسي والمعرفي.

 

 

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