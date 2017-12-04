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عاجل...الملك محمد السادس يحيل قائد الدرك الملكي حسني بنسليمان على التقاعد

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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عاجل...الملك محمد السادس يحيل قائد الدرك الملكي حسني بنسليمان على التقاعد

أخبارنا المغربية 

استقبل الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بالقصر الملكي بالرباط الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان وكذا الجنرال دوديفزيون محمد هرمو.

و اضاف بلاغ للديوان الملكي أنه وبهذه المناسبة شكر الملك الجنرالين بوشعيب عروب وحسني بنسليمان على الخدمات التي أسدياها للأمة.

ويضيفً البلاغ ان المٓلك قد عين الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق في منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية خلفا للجنرال بوشعيب عروب المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وخلال استقبال اليوم عين الملك في منصب قائد الدرك الملكي الجنرال دوديفزيون محمد هرمو القائد الحالي لسرية فيالق الشرف.

ويضيف البلاغ أن الجنرالان عروب وبنسليمان أمضياالمسار المهني لكل منهما تحت قيادة المغفور له الملك الحسن الثاني و الملك محمد السادس بحس عال من التفاني والولاء خدمة للمصالح العليا للأمة مع نكران تام للذات في تأديتهما لمهامهما.

وفي ختام هذا الاستقبال وشح الملك الجنرالين بوشعيب عروب وحسني بنسليمان بالحمالة الكبرى لوسام العرش.

 

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1 | نيمار
المنهاج
ونعم الإختيار ،وهنيئا للدرك الملكي.
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/12/04 - 07:28
2 |
تم تغيير الكرموص بالشريحة كل اولاد عبد الواحد واحد الدرك الملكي يحتاج الى عقلية شابة بافكار شابة تتماشى مع العصر الجديد اما حرمو فلايصلح بثاثا لهذا المنصب لانه لم يفعل شيئا لفيالق الشرف للدرك ونقول رحمة الله على الدرك فهاته المصلحة الى الهاوية
مقبول مرفوض
-2
تقرير كغير لائق 2017/12/04 - 07:31
3 | محمد العربي الادريسي
الله يجعل شي بركة
وأخيرا ذهب للتقاعد،ليرتاح وترتاح منه الدولة لقد خدم الدولة والشعب مزيان وكان جهازه سبحان الله افسد جهاز في المغرب عايش بالرشوة وعلى الرشوة الله يخليها سلعة الله يخلي لبباهم الديور والولاد والرزق ،ولاد الحرام شبعانين حرام يأكلون في بطونهم النار ،وان شاء الله قريبا يزورو ملك الموت يهنينا منه ويشوف شكون ينفعو عند مالك يوم الدين لا جاه لا فلوس لا منصب الا من اتى الله بقلب سليم .
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/12/04 - 07:37
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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