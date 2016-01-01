فيديو حصري وعكس لمغاربة لي فليبيا... المغاربة المعتقلين بإيطاليا:" القنصل ضدنا و هالعار ما توافقوش ليهم يرجعونا"!

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

هي مفارقات في ملف المغاربة المهاجرين ، فبعد الضجة الكبيرة والتي هزت الرأي العام المغربي والعالمي للمغاربة المحتجزين بالديار الليبية ، والذين طالبوا الحكومة المغربية والخارجية بالتدخل العاجل من أجل إرجاعهم للمغرب ، يتم تداول فيديو عبر الواتساب لمهاجرين مغاربة معتقلين أو محتجزين بإيطاليا وهم يناشدون المسؤولين المغاربة على رأسهم السفارة بعدم التدخل في ملفهم وأن لا تتفاوض مع الإيطاليين وطالبوا بعدم موافقة الحكومة المغربية لعودتهم من إيطاليا .

وظهر في الفيديو 3 مغاربة يحكون واقع مر كانوا يعيشونه داخل المغرب بسبب غياب فرص العمل ، وهو ما دفعهم الى توجيه نداء غريب الى الخارجية المغربية بعدم التدخل في أمرهم بايطاليا ، حيث قال أحد المهاجرين :" وا بغينا القنصل مايسنيش ليهم ومابغيناش رجعوا ".