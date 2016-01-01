هاعلاش هضرنا الملك... قنوات مهترئة للواد الحار تهدد منازل الساكنة ولاراديت تتوصل بشكاية منذ سنة دون أن تتحرك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

استنجدت ساكنة الحي الصناعي ببني ملال بوالي جهة بني ملال خنيفرة ، بعد تقاعس الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء عن التدخل من أجل حماية ارواح ساكنة الزنقة 6 ، و الذين يشتكون من تقادم البنية التحية للتطهير السائل والتي قالوا عنها أنها بنيت منذ عهد الاستعمار، حيث ان كل المياه اصبحت تتسرب تحت أساسات المنازل مما يشكل خطرا على البنايات و على ارواح قاطنيها.

الساكنة قامت بتوجيه شكاية كتابة الى ادارة لاراديت منذ 27 يناير 2017 اي ما يقارب سنة ونتوفر على نسخة منها ، و لحدود كتابة هذه الاسطر لازالت مصالح الوكالة لم تحرك ساكنا من أجل وضع حد للخطر المحدق بالساكنة و تجنب وقوع اي كارثة لا قدر الله.

احد المتضررين قال مستغربا :" عام باش درنا شكايتنا انه احسن تطبيق للتعليمات الملكية السامية الرامية الى سرعة التفاعل مع شكايات و هموم المواطنين "