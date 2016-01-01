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شوفو كيفاش إحتفل الكوبل المغربي المثير للجدل بالزواج ديالهم في مدينة أكادير (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
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شوفو كيفاش إحتفل الكوبل المغربي المثير للجدل بالزواج ديالهم في مدينة أكادير (فيديو)

 أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

بعد الضجة التي أثارها صهيب وخديجة بإعلان زواجهما وما خلف ذلك من ردود فعل متباينة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي بإعتبارهما أصغر عروسين مغربيين.

ظهر من جديد الكوبل الشهير بمدينة أكادير في فيديو وهما يتجولان بكورنيش المدينة بعد أن حط الرحال بها لقضاء ما تبقى من شهر عسلهما الذي سبق وأن أمضيا منه بضعة أيام بمراكش.

وفي خضم هذا الفيديو قام صهيب بالإحتفال بزوجته أمام أنظار الجميع وذلك بالإنحناء على الركبتين ووضع خاتم  الزواج في أصبع حبيبته "خديجة" والتي إنبهرت من شدة المشهد الرومانسي الذي قام به زوجها أمام أعين الملأ وقامت بتقبيله كعربون  شكر ومحبة على تصرفه وإعتزازه بها بهذا الشكل المثير.

 

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