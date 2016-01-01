وزارة الشؤون الخارجية "كْساتْ" المغاربة المحتجزين بليبيا في انتظار ترحيلهم للمغرب

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

عمدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لإرسال ملابس للمغاربة المحتجزين بليبيا في إنتظار ترحيلهم للمغرب، وهي عبارة عن ملابس موحدة، وأخرى داخلية، بالإضافة إلى أحذية.



الوزارة والتي أبرمت إتفاقا الأسبوع الماضي مع السلطات الليبية، نَصَّ على إرسال ملابس للمهاجرين المغاربة لارتدائها في رحلة العودة إلى المغرب في غضون أيام، كما صرح بذلك ناصر حزام، رئيس فرع طرابلس في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في فيديو على صفحة الجهاز الفايسبوكية، مؤكدا أن عملية ترحيل 236 مغربيا العالقين بليبيا ستكون من مطار "امعيتيقة" الدولي إلى مطار الدارالبيضاء.



ونشير إلى أن عملية الترحيل تمت بعد ضجة إعلامية تلت نشر المحتجزين المغاربة لفيديوهات وصور فضحت الظروف المأساوية التي عاشوها بليبيا والتي وصلت حدود بيع بعضهم كعبيد كما ورد في شهاداتهم لمنابر إعلامية وطنية ودولية.