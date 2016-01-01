هذا هو جديد الحالة الصحية لناصر الزفزافي عقب نقله من قاعة المحكمة إلى المستعجلات

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشفت مصادر من داخل المستشفى الجامعي بن رشد عن جديد الحالة الصحية لزعيم احتجاجات الريف "ناصر الزفزافي" والذي كان قد نقل على وجه السرعة من داخل قاعة المحكمة إلى المستعجلات عقب أزمة صحية مفاجئة ألمت به.

وحسب مصادرنا، فإن التشخيص الطبي أظهر أن الزفزافي يعاني من نقص حاد في السكر بالدم بالإضافة إلى إرتفاع الملح وجفاف من الماء نتيجة الإضراب عن الطعام الذي يخوضه.

هذا وقد عاد الزفزافي إلى قاعة المحكمة مباشرة بعد تلقيه للإسعافات الضرورية حيث استفسره القاضي عن وضعه الصحي وما إن كان قادرا على مواصلة الجلسة.