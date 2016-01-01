الرئيسية | قضايا المجتمع | هذا هو جديد الحالة الصحية لناصر الزفزافي عقب نقله من قاعة المحكمة إلى المستعجلات

هذا هو جديد الحالة الصحية لناصر الزفزافي عقب نقله من قاعة المحكمة إلى المستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية 42 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا هو جديد الحالة الصحية لناصر الزفزافي عقب نقله من قاعة المحكمة إلى المستعجلات

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشفت مصادر من داخل المستشفى الجامعي بن رشد عن جديد الحالة الصحية لزعيم احتجاجات الريف "ناصر الزفزافي" والذي كان قد نقل على وجه السرعة من داخل قاعة المحكمة إلى المستعجلات عقب أزمة صحية مفاجئة ألمت به.

وحسب مصادرنا، فإن التشخيص الطبي أظهر أن الزفزافي يعاني من نقص حاد في السكر بالدم  بالإضافة إلى إرتفاع الملح وجفاف من الماء نتيجة الإضراب عن الطعام الذي يخوضه.

هذا وقد عاد الزفزافي إلى قاعة المحكمة مباشرة بعد تلقيه للإسعافات الضرورية حيث استفسره القاضي عن وضعه الصحي وما إن كان قادرا على مواصلة الجلسة.

 

 

مجموع المشاهدات: 704 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات