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بالفيديو... نائب رئيس جماعة قروية يفضح "الغش" في طريق حديثة ويحرج مديرية التجهيز ويطالب بفتح تحقيق

بواسطة أخبارنا المغربية 49 دقيقة مضت
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بالفيديو... نائب رئيس جماعة قروية يفضح "الغش" في طريق حديثة ويحرج مديرية التجهيز ويطالب بفتح تحقيق

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشر نائب رئيس جماعة أولاد امبارك التابعة لاقليم بني ملال فيديو على المباشر  بصفحته الفيسبوكية الشخصية ، ولقي تفاعلا كبيرا من لدن المواطنين ، حيث يظهر المستشار الجماعي وهو يفضح أشغال تزفيت طريق حديثة بين أولاد موسى وأولاد امبارك على مستوى لعيايطة ، ويصور حفرا عميقة ظهرت بالطريق والتي تشكل تهديدا وخطرا لمستعملي هذه الطريق التي تعرف رواجا في حركة السير.

وفي اتصال نائب رئيس جماعة أولاد امبارك المصطفى ضحوك ب"أخبارنا" استنكر ما اعتبره غشا واضحا في هذه الطريق ، ودعى مديرية التجهيز إلى إجبار المقاولة التي أنجزت المشروع باصلاح الأعطاب والحفر ، حيث قال :" المقاولة خدات لفلوس ومشات والطريق يالاه تصاوبات مكاملاش 20 يوم،و ولات عامرة حفاري وما مفينياش مزيان".

ضحوك زاد ل"أخبارنا" أن الجودة رديئة في هذه الطريق وطالب مديرية التجهيز بالتدخل العاجل قبل فوات الاوان ، كما طالب من والي الجهة بايفاد لجنة للتحقيق في الأمر.

هذا ومن باب الرأي الاخر اكد مصدر مقرب من المقاولة التي أنجزت الأشغال أنها قامت بالأشغال وفق ما تضمنه دفتر التحملات وفي احترام تام لبنوده ، وهو ما نفاه المستشار الجماعي مؤكدا ان الفيديو يتحدث عن نفسه.

من جانبهم عبر مجموعة من نشطاء الفيسبوك عن استنكارهم للغش الذي يظهر في بعض الأشغال ويعتبر هدرا للمال العام وطالبوا بمحاسبة كل من تبث تورطه في الاخلال بدفتر التحملات .

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