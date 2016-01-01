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حادثة سير خطيرة ببني ملال وسيارتين للاسعاف حلتا بالمكان وعلى متنهما ضحايا حوادث أخرى والمستشفى مملوء عن آخره

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر  ل"أخبارنا" أن حادثة سير وقعت قبل قليل بشارع محمد الخامس بالنقطة السوداء بالتقدم قرب دار الطالب ببني ملال، حيث وقع اصطدام بين سيارة أجرة كبيرة وسيارة خفيفة أسفر عن إصابة شخصين من الجانبين.

ووفق مصادرنا ،فقد حلت سيارتين للاسعاف مملوءتين ببعض المصابين في حوادث اخرى ، ويعمل المواطنون الى جانب رجال الاسعاف على ايجاد مكان ليضعوا فيه مصابين اثنين في حادثة التقدم، من أجل نقلهما للمستعجلات.

وقالت مصادرنا أن الواقعة تدل على الارتفاع الكبير للحوادث داخل المدار الحضري ببني ملال وهو ما يجعل الضغط كبيرا على سيارات الاسعاف .

كما يؤكد مصدرنا أن مستعجلات بني ملال في هذه الأثناء مملوءة عن اخرها بضحايا الحوادث كما توضح الصورة .

 
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