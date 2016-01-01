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مثير...هذه هي الجريمة الثانية التي كان يعتزم اقترافها قاتل رضيعه لحظات قبل القبض عليه

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 18 دقيقة مضت
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مثير...هذه هي الجريمة الثانية التي كان يعتزم اقترافها قاتل رضيعه لحظات قبل القبض عليه

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في تطورات الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام هذا الأسبوع بمنطقة البزازة اقليم بني ملال  ،أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن الأب الذي قتل طفله آدم بسم الفئران بكأس ريبي ، كان يعتزم الإنتحار لحظات قليلة قبل أن يلقى عليه القبض من لدن رجال الدرك الملكي ،بسبب فظاعة الجريمة الشنيعة التي ارتكبها في حق قرة عينيه الذي حرمه من حقه في الحياة.

ومن المنتظر أن يتم عرض الموقوف اليوم الجمعة على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، لتقول العدالة كلمتها في حقه .

هذا وكان الأب قد وضع سم الفئران بكأس ريبي وسلمه لطفله ذو السنتين والنصف ، حيث شربه وتوفي على الفور بمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورغم تمويه الأب للمحققين بهذه الطريقة ،إلا أن الأبحاث والتحريات والخبرة الطبية أكدت أن الأمر يتعلق بمبيد حشري ، وهو ما جعل الدرك يضيق الخناق على الأب ،ليعترف أنه هو القاتل الحقيقي بسبب خلافه مع زوجته واعتزامه طلاقها .

 

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