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إيداع قيادي بالعدالة والتنمية السجن المحلي و"أخبارنا" تكشف معطيات حصرية

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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إيداع قيادي بالعدالة والتنمية السجن المحلي و"أخبارنا" تكشف معطيات حصرية

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن النيابة العامة ببني ملال أمرت بإيداع قيادي بالعدالة والتنمية يوسف.ق السجن المحلي لبني ملال ،ومتابعته في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق باصدار شيك بدون رصيد.

وكانت عناصر الشرطة القضائية ببني ملال وبتنسيق مع الدرك الملكي بأولاد أمبارك قد اعتقلوا المعني بالأمر صباح الأحد الماضي باحدى مقاهي ولاد مبارك ،واقتادوه إلى ولاية أمن بني ملال ، حيث كانت صادرة في حقه مذكرة بحث في قضية اصدار شيك بدون رصيد ، مبلغه يفوق 30 مليون سنتيم ،حسب ما أكدته مصادر "أخبارنا".

هذا ويعتبر القيادي يوسف.ق من أبرز الفاعلين بحزب العدالة والتنمية ببلدة الوزير لحسن الداودي فم أودي اقليم بني ملال ، ومن مؤسسي الشبيبة البيجيدية بتادلا أزيلال سابقا  ،وكان من بين المنظمين للقاءات التي تحضرها قيادات الحزب المركزية ،بينها لقاء الرباح والداودي وغيرها..

وحسب مصادر ل"أخبارنا" فاعتقال الرجل وايداعه السجن المحلي ببني ملال ،شكل صدمة كبيرة لمناضلي الحزب ،وضربة موجعة قد تكلفهم كثيرا ،خصوصا لحسن الداودي الذي يعتبر بلدته فم أودي خزان انتخابي مهم يساعده في اكتساح الانتخابات.

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