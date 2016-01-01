خطير...انفجار دراجة نارية اصطدمت بسيارة واحتراق جسد صاحبها

أخبارنا المغربية : جمال مايس

وقعت حادثة سير خطيرة بجماعة اغبالوا ميدلت اقليم خنيفرة ، حيث اصطدمت دراجة نارية كان على متنها شابان ، بسيارة من نوع "ترانزيت " كانت مركونة بجانب الطريق .

وحسب مصدر "أخبارنا" فقوة الاصطدام أدت إلى انفجار الدراجة النارية واشتعال النيران في صاحبها ، وأصابته بحروق جد خطيرة فحمت أجزاء من جسده ، حيث تم نقله على عجل إلى المستعجلات بين الحياة والموت.

هذا وبالرغم من تدخل السكان بشتى الوسائل لانقاذ الضحية ، الا انه احترق بالكامل في مشهد مرعب صدم جميع من حضر الحادثة .

هذا ونعتذر عن عدم نشر الصورة نظرا للمشاهد الصادمة التي تتضمنها.