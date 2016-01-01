خطير...انفجار دراجة نارية اصطدمت بسيارة واحتراق جسد صاحبها
أخبارنا المغربية : جمال مايس
وقعت حادثة سير خطيرة بجماعة اغبالوا ميدلت اقليم خنيفرة ، حيث اصطدمت دراجة نارية كان على متنها شابان ، بسيارة من نوع "ترانزيت " كانت مركونة بجانب الطريق .
وحسب مصدر "أخبارنا" فقوة الاصطدام أدت إلى انفجار الدراجة النارية واشتعال النيران في صاحبها ، وأصابته بحروق جد خطيرة فحمت أجزاء من جسده ، حيث تم نقله على عجل إلى المستعجلات بين الحياة والموت.
هذا وبالرغم من تدخل السكان بشتى الوسائل لانقاذ الضحية ، الا انه احترق بالكامل في مشهد مرعب صدم جميع من حضر الحادثة .
هذا ونعتذر عن عدم نشر الصورة نظرا للمشاهد الصادمة التي تتضمنها.
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