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خطير...انفجار دراجة نارية اصطدمت بسيارة واحتراق جسد صاحبها

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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خطير...انفجار دراجة نارية اصطدمت بسيارة واحتراق جسد صاحبها

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

وقعت حادثة سير خطيرة بجماعة اغبالوا ميدلت اقليم خنيفرة ،  حيث اصطدمت دراجة نارية  كان على متنها شابان ، بسيارة من نوع "ترانزيت " كانت مركونة بجانب الطريق .

وحسب مصدر "أخبارنا" فقوة الاصطدام أدت إلى انفجار الدراجة النارية واشتعال النيران في صاحبها ، وأصابته بحروق جد خطيرة فحمت أجزاء من جسده ، حيث تم نقله على عجل إلى المستعجلات بين الحياة والموت.

هذا وبالرغم من تدخل السكان بشتى الوسائل لانقاذ الضحية ، الا انه احترق بالكامل في مشهد مرعب صدم جميع من حضر الحادثة .

هذا ونعتذر عن عدم نشر الصورة نظرا للمشاهد الصادمة التي تتضمنها.

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