الرئيسية | حوادث وقضايا | حادثة سير مروعة تودي بحياة شابين على متن دراجة نارية وهذا ما عثر عليه الدرك الملكي

حادثة سير مروعة تودي بحياة شابين على متن دراجة نارية وهذا ما عثر عليه الدرك الملكي

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حادثة سير مروعة تودي بحياة شابين على متن دراجة نارية وهذا ما عثر عليه الدرك الملكي

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن حادثة سير مروعة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة بمدخل الفقيه بن صالح ، حيث أدى اصطدام عنيف بين سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية ، إلى مصرع شابين على الفور كانا على متن الدراجة .

وفور علمهم بالخبر حل رجال الدرك الملكي بعين المكان ،وفتحوا التحقيق في ملابسات هذه الحادثة المميتة ، وعثروا على سيف بالقرب من المكان ، فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات