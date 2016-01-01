حادثة سير مروعة تودي بحياة شابين على متن دراجة نارية وهذا ما عثر عليه الدرك الملكي

أخبارنا المغربية - جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن حادثة سير مروعة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة بمدخل الفقيه بن صالح ، حيث أدى اصطدام عنيف بين سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية ، إلى مصرع شابين على الفور كانا على متن الدراجة .



وفور علمهم بالخبر حل رجال الدرك الملكي بعين المكان ،وفتحوا التحقيق في ملابسات هذه الحادثة المميتة ، وعثروا على سيف بالقرب من المكان ، فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات .