فتح تحقيق قضائي مع القيادية السابقة بحزب "التراكتور" .. و هذه تهمتها !

أخبارنا المغربية : الرباط

فتحت مصالح ولاية أمن الرباط ، أمس الجمعة ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع كوثر بنحمو، صيدلانية ومستشارة جماعية سابقة عن حزب الأصالة و المعاصرة بمدينة بوقنادل، وذلك بسبب " رفضها الامتثال لعناصر شرطة المرور و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم ومخالفة قانون السير والجولان" .

و حسب مصادر أمنية ، فان عناصر شرطة المرور بالرباط أوقفت المستشارة الجماعية السابقة ، صباح يوم أمس، عندما كانت تقود سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مؤقتة خاصة بمهنيي بيع وصيانة السيارات، والذين يتوفرون على تأمين خاص يستفيد منه حصريا مالك المحل أو أعوانه، وهو الأمر الذي لا ينطبق على المعنية بالأمر مما اقتضى تطبيق أحكام مدونة السير في حقها.

و تضيف المصادر، أن سائقة السيارة وشقيقتها رفضا الامتثال لعناصر شرطة المرور، كما امتنعتا عن النزول من السيارة رافضتين تطبيق القانون في حقهما، فضلا عن إهانة عناصر الأمن، مما استوجب إشعار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بإيداع السيارة بالمحجز البلدي وفتح تحقيق قضائي مع المعنية بالأمر وشقيقتها.