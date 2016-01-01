مصرع شخصين في حادثة سير قرب الفقيه بن صالح

لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير وقعت، ليل أمس الجمعة، على الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء وبني ملال.



وذكر مصدر من السلطة المحلية أن الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا عند مدخل مدينة الفقيه بن صالح بالقرب من مدارة قرية أولاد يحيى، نجمت عن اصطدام سيارة رباعية الدفع، كانت قادمة من بني ملال في اتجاه الفقيه بن صالح، بدراجة نارية كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى مصرع راكبي الدراجة النارية في مكان الحادث.



وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.