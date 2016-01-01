عقوبة صارمة ضد مهاجرة مغربية بإيطاليا ذبحت خروفين سرا في منزلها بمناسبة عيد الأضحى

أخبارنا المغربية : متابعة

تعرضت مهاجرة مغربية مقيمة في بلدة لونيغو الواقعة نواحي مدينة فيتشينسا الإيطالية، لغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف أورو ، بعد اقدامها على ذبح خروفين بطريقة سرية في بيتها بمناسبة عيد الأضحى، كما حملتها السلطات المحلية جميع تكاليف إتلاف اللحوم المحجوزة.

و أوضحت مواقع محلية ، أن عناصر الشرطة و بناء على بلاغ لأحد الأشخاص، انتقلت مساء يوم الاثنين رفقة مراقبي الصحة إلى المنزل الذي يأوي أسرتين مغربيتين، حيث تم الوقوف على أثار الذبيحة السرية التي تمت بالبيت المذكور في غياب الشروط الصحية الضرورية التي ينص عليها القانون لذبح الحيوانات.

و اعترفت صاحبة البيت البالغة من العمر 28 رفقة باقي أفراد الاسرتين باقدامهم على ذبح خروفين بمناسبة حلول عيد الأضحى ضدا على القوانين الإيطالية .