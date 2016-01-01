أبطال الفيديو الفضيحة أمام القضاء

أخبارنا المغربية : الرباط

اتخذت قضية الفيديو المسرب من طرف المستشار الاستقلالي بجماعة شراط ببنسليمان لرفاقه في الحزب والعمل الجمعوي ، أبعادا جديدة بعد الدعوى التي رفعها مفتش حزب الاستقلال المعطي البكري، بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، ضد صديقه عبد الله المجمع بتهمة الابتزاز قبل نشره الفيديو.

بالمقابل، رفع المجمع ، زوال يوم أمس الجمعة، دعوى أخرى للبث في ما يصوره الفيديو من فساد انتخابي وأخلاقي، حيث يتهم المجمع رئيس المجلس البلدي ببوزنيقة بمساومته بمبلغ مائتي ألف درهم مقابل عدم نشر الفيديو.

و تداول نشطاء بالفيسبوك شريط فيديو يظهر من خلاله الاستقلالي محمد كريمين رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة و هو يقدم مبلغا ماليا لمستشارة جماعية لم يذكر اسمها ، فيما قال المعلقون على الفيديو أن هذا المبلغ قدم لها بهدف التصويت على مرشح الحزب خلال الإنتخابات الجزئية لمجلس المستشارين التي تمت الاسبوع الماضي.

و كشف الشريط أيضا الوجه الآخر لوصيف لائحة حزب الاستقلال أحمد الداهي ، الذي ظهر و هو يقوم بحركات غير اخلاقية اتجاه المستشارة المذكورة فيما يشبه حركات الافلام الاباحية .

و سيتم الاستماع للأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المسرب يوم الاثنين 18 شتنبر الجاري.