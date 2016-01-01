بالفيديو: ساكنة قرية فرنسية يصدمون صحفيا و يعلنون محمد السادس ملكا لهم

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

يحرص الملك محمد السادس خلال إقامته بالقصر الذي يمتلكه بقرية بيتز الواقعة شمال فرنسا، على التواصل مع الساكنة ، كما يقوم بتقديم الدعم للجمعيات و إعطاء فرصة للشباب و الأطفال الذين لا تسمح ظروفهم المادية بالتنقل إلى المغرب ، حيث يمنحهم المال الكافي للسفر و اقتناء ما يرغبون فيه من المغرب.

و تعبر ساكنة بيتز حبها و احترامها لمحمد السادس الذي تصفه ب"الملك الكريم" و السخي جدا ، كما يعتبرونه ملكهم قبل أن يكون ملك المغرب.

يذكر أن قصر بيتز اشتراه الملك الراحل الحسن الثاني منذ حوالي ثلاثين سنة.

و اليكم ربورتاج حول هذا الموضوع من انجاز قناة فرنسية.