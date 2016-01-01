بالفيديو : النيران تلتهم سيارة بالكامل على الطريق السيارة و الوضع كاد يتحول إلى كارثة
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل لحظات بشريط فيديو يوثق لحريق اتى بالكامل على سيارة بالطريق السيارة بين الرباط و القنيطرة ، و لسوء الحظ لم يحضر رجال المطافئ في الوقت المناسبة ، حيث احترقت السيارة بالكامل أمام أنظار و ذهول أصحابها ، رغم كل المحاولات التي باءت بالفشل بسبب قوة انتشار النيران .
الخطير في الأمر أن تأخر حضور رجال المطافئ رغم اخطارهم بمعية رجال الدرك الملكي ، كاد يتحول إلى كارثة كبرى ، بعد ان انتشرت رقعة الحريق ، ليطال الاشجار المتواجد على طول الطريق السيار ، و الصور التي توصلنا بها أبلغ من كل وصف او تعبير ، فإلى متى سيستمر هذا الاستهتار ؟
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