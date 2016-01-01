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فضيحة .. شبان مغاربة يفضحون كيف تم احضارهم للمسيرة الاحتجاحية ضد بنكيران (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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شبان مغاربة يفضحون كيف تم احضارهم للمسيرة الاحتجاحية ضد بنكيران (فيديو) شبان مغاربة يفضحون كيف تم احضارهم للمسيرة الاحتجاحية ضد بنكيران (فيديو)

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشباب جرى احضارهم للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ، صباح اليوم الاحد، بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.

و يفضح الشبان من خلال هذا الفيديو طريقة احضارهم من طرف المسؤولين عبر ابلاغهم أن الامر يتعلق بتنظيم وقفة تضامنية مع  قضية المغربية لمياء مساعد المقيمة في السعودية، والتي نشرت فيديو مسرب من داخل السجن، حيث تقضي عقوبة حبسية، بعد خلاف من زوجها السعودي، والذي انتهى برميها في السجن.

و يضيف الشبان أنهم شاركوا في مسيرة البيضاء مقابل تلقي 100 درهم للفرد لكنهم لم يتسلموا شيئا، كما تفاجؤوا برفع شعارات تسب عبد الاله بنكيران في المسيرة  ، مضيفين بالقول "جينا نديرو وقفة احتجاحية مع دك البنت ليغتصابها سعودي لقيناهم تيسبو ف بنكيران ، احنا بنكيران مادار لينا والو " .

كما عبروا عن استياءهم من وجبات الفطور و الغداء المثيرة للضحك و المقدمة لهم خلال رحلة التنقل للمشاركة في هذه المسيرة التي اتضح في نهاية المطاف أنها مرتبطة بأبعاد سياسية و لاعلاقة لها بقضية لمياء .

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