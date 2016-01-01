الرئيسية | حوادث وقضايا | عاجل .. العثور على جثة شاب بجانب سور الملعب البلدي ببني ملال يستنفر الجهاز الأمني

عاجل .. العثور على جثة شاب بجانب سور الملعب البلدي ببني ملال يستنفر الجهاز الأمني

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل .. العثور على جثة شاب بجانب سور الملعب البلدي ببني ملال يستنفر الجهاز الأمني عاجل .. العثور على جثة شاب بجانب سور الملعب البلدي ببني ملال يستنفر الجهاز الأمني

أخبارنا المغربية : جمال مايس 

أفادت مصادر ل"أخبارنا" ، أنه تم العثور صباح اليوم الاثنين على جثة شاب ثلاثيني ملقاة بساقية تمكنونت بجانب سور الملعب البلدي ببني ملال.

وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان السلطات المحلية و الامنية على رأسها والي الأمن، حيث تمت معاينة جثة الشاب، و وفق مصادر موثوقة  فقد تم العثور على كيسين بلاستيكيين بهما متلاشيات وقنينة يعتقد أن يكون فيها مسكر "ماحيا".

هذا وتم نقل الجثة الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال من اجل اجراء التشريح الطبي عليها لتحديد اسباب الوفاة .

مجموع المشاهدات: 727 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات