عاجل .. العثور على جثة شاب بجانب سور الملعب البلدي ببني ملال يستنفر الجهاز الأمني

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" ، أنه تم العثور صباح اليوم الاثنين على جثة شاب ثلاثيني ملقاة بساقية تمكنونت بجانب سور الملعب البلدي ببني ملال.

وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان السلطات المحلية و الامنية على رأسها والي الأمن، حيث تمت معاينة جثة الشاب، و وفق مصادر موثوقة فقد تم العثور على كيسين بلاستيكيين بهما متلاشيات وقنينة يعتقد أن يكون فيها مسكر "ماحيا".

هذا وتم نقل الجثة الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال من اجل اجراء التشريح الطبي عليها لتحديد اسباب الوفاة .