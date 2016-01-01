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وحش آدمي يطعن شقيقته بساطور بعدما فشل في اغتصابها بضواحي مراكش

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
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وحش آدمي يطعن شقيقته بساطور بعدما فشل في اغتصابها بضواحي مراكش

أخبارنا المغربية 

اهتزت ساكنة جماعة سيدي عبد المومن بضواحي مراكش، على وقع جريمة أخلاقية متبوعة باعتداء بواسطة ساطور، في حق فتاة، و لم يكن الجاني سوى شقيقها الذي حاول اغتصابها

و في التفاصيل تقول مصادر محلية أن الضحية، وهي سيدة متزوجة،  دخلت في صراع مع شقيقها حيث حاولت الفرار من قبضته بعدما رفضت الانصياع لنزواته الجنسية، ليطعنها بساطور على مستوى الحوض، مما تسبب لها في جروح خطيرة نقلت على اثرها الى مستعجلات القرب بامنتانوت لتلقي الاسعافات الاولية، لتوجه بعد ذلك الضحية الى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش لخطورة الإصابة التي تعرضت لها. 

و انتقلت عناصر الدرك الملكي الى مكان الحادثة، حيث تم اقتياد الجاني الى مستشفى الأمراض العقلية بمراكش، لكونه يعاني من اضطرابات نفسية.

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