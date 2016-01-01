سيارة تنهي حياة متشرد ضواحي الفقيه بن صالح

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أخبارنا المغربية-الفقيه بن صالح :

لقي متشرد في عقده الرابع مصرعه، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما دهسته سيارة خفيفة بمنطقة وزيف بالطريق الرابطة بين دار ولد زيدوح والفقيه بن صالح.

وقالت مصادر أمنية إن الهالك كان يسير بمحاذاة الطريق لكن سائق السيارة لم ينتبه لتواجده ليصدمه ويرديه قتيلا.

وقد حضر رجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، فيما فتح تحقيق في ملابسات وظروف الحادث.