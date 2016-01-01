قتيلان في انقلاب شاحنة كبيرة بين الجديدة وآسفي
أخبارنا المغربية - محمد صبار
لقي شخصان مصرعهما كانا على متن عربة فلاحية من نوع "بيكاب" ، إثر حادثة سير مميتة وقعت فصولها على الطريق الجهوية 301 الرابطة بين الجديدة وآسفي بالقرب من دوار الجوامعة جنوب سيدي عابد بحوالي 10 كيلومترات تقريبا.
الحادثة الدموية وقعت بعد اصطدام قوي لشاحنة من النوع الكبير"رموك" من الجهة الأمامية بالعربة الفلاحية، مما أدى إلى انقلاب الشاحنة المحملة بالقمح فوق العربة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الإثنين 19/09/ 2016.
وفور علمها بالحادث انتقلت لعين المكان فرقة من الدرك الملكي لأولاد غانم لقوف على أسباب الحادث المأساوي ، كما حلت بعين المكان سيارة نقلت الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، فيما تم وضع سائقة الشاحنة الكبيرة من نوع ."scania" تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة
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