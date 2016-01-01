"التسمسير" وصل الى القنصلية الاسبانية بالرباط .. 8 ملايين للحصول على تأشيرة "شينغن" !
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر مطلعة عن تورط القنصلية الإسبانية بالرباط في قلب فضيحة بيع تأشيرات إلى أوروبا لفائدة شبان مغاربة لا يتوفرون على الشروط المطلوبة لدخول البلدان الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 8 ملايين سنتيم للتأشيرة الواحدة.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، استنادا لصحيفة "الكوفيدينثيال" الإسبانية، أنه تم اكتشاف عملية بيع جماعية لتأشيرات شنغن لشباب مغاربة في القنصلية العامة الإسبانية بالرباط قبل أربعة أشهر، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة، دون استيفاء الشروط الضرورية التي تسمح لهم بدخول البلدان الأوروبية.
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