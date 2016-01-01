الفرقة الوطنية تحقق في بقع العيون بعد الكشف عن وجود تلاعبات
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر مطلعة عن تسارع مستجدات الفضيحة الانتخابية التي فجرتها الداخلية بوقف أعمال البناء الجارية بتجزئة سكنية بالعيون، بداعي وجود تلاعبات في توزيع أراض تابعة للملك العام دون إذن مندوبية أملاك الدولة.
و قالت صحيفة الصباح، أنه في الوقت الذي نفى المجلس الجماعي استفادة أي شخص يحمل صفة قاض أو مسؤول قضائي أو ذويهم سواء الكائنين بالدائرة القضائية للعيون أو خارجها، فقد كشفت المصادر أن الفرقة الوطنية فتحت تحقيقا في الموضوع، وأن البحث مازال جاريا عن مستفيدين بالنيابة عن مسؤولين قضائيين اختفوا عن الأنظار، بعد أن باعوا بقعهم للأغيار.
شاشة أخبارنا
المركز المغربي لحقوق الانسان يصدر بيانا ناريا بعد مسيرة الدار البيضاء "الفضائحية"
أخبارنا المغربية - جمال مايس أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا ناريا انتقد فيه بشكل لاذع مسيرة الدارالبيضاء و الجهات التي وقفت وراء تنظيمها ، وهذا ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟