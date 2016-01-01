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الفرقة الوطنية تحقق في بقع العيون بعد الكشف عن وجود تلاعبات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الفرقة الوطنية تحقق في بقع العيون بعد الكشف عن وجود تلاعبات

أخبارنا المغربية 

كشفت مصادر مطلعة عن تسارع  مستجدات الفضيحة الانتخابية التي فجرتها الداخلية بوقف أعمال البناء الجارية بتجزئة سكنية بالعيون، بداعي وجود تلاعبات في توزيع أراض تابعة للملك العام دون إذن مندوبية أملاك الدولة.

و قالت صحيفة الصباح، أنه في الوقت الذي نفى المجلس الجماعي استفادة أي شخص يحمل صفة قاض أو مسؤول قضائي أو ذويهم سواء الكائنين بالدائرة القضائية للعيون أو خارجها، فقد كشفت المصادر أن الفرقة الوطنية فتحت تحقيقا في الموضوع، وأن البحث مازال جاريا عن مستفيدين بالنيابة عن مسؤولين قضائيين اختفوا عن الأنظار، بعد أن باعوا بقعهم للأغيار.

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