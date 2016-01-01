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بعد أن وصفه بالبيدق الصهيوني التيجبني يرد : "أوقفوا هذا المجرم، أوقفوا أبو الجحيم

بواسطة أخبارنا المغربية 58 دقيقة مضت
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بعد أن وصفه بالبيدق الصهيوني التيجبني يرد : "أوقفوا هذا المجرم، أوقفوا أبو الجحيم

 

نورالدين ثلاج

 

بعد أن وصفه الشيخ السلفي أبو النعيم بالبيدق الصهيوني صاحب القلب اليهودي الذي يريد فرض الصهيونية على المغاربة، خرج الإعلامي والصحافي مقدم برنامج "ضيف الأولى"، محمد التيجيني، عن صمته، واصفا أبا النعيم بـ" أبي الجحيم الداعشي المغربي" متهما إياه بالتحريض عليه بخطابه التكفيري.

وقال التيجبني في تدوينة على صفحته بالفايسبوك " أبو الجحيم الداعشي المغربي هذا يحرض علي بخطابه التكفيري ويصف اليهود المغاربة بحفدة القردة و الخنازير علانية و بكل حرية مباشرة بعد الخطاب الملكي الداعي لمحاربة التطرف و الإرهاب.

وانتقد التيجيني أجهزة الدولة الأمنية، متسائلا : "أين هو وزير العدل، أين هو وزير الداخلية، أين هم كل هؤلاء المسؤولون المنافقون الذين يتبجحون بشعارات الاستثناء المغربي وبلد التعايش السلمي في نفس الوقت الذي يغضون الطرف فيه عن تنامي فكر الحقد و التكفير والكراهية داخل المجتمع.

وختم التيجيني تدوينته بـ "أوقفوا هذا المجرم، أوقفوا أبو الجحيم...."

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