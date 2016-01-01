اعتقال سكيرين تربصا ببيت بنكيران و مناداته بـ"الشفار"
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اعتقلت مصالح الأمن، بسرعة فائقة، شخصين حلا في منتصف الليل أمام فيلا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعدما شرعا، بمجرد نزولهما من سيارتهما، في العربدة وتوجيه اتهامات ثقيلة إليه، ومناداته بـ"الشفار".
و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن الرجلين، اللذين أحدثا حالة استنفار قصوى وسط الأجهزة الأمنية في محيط إقامة بنكيران، وكانا في حالة سكر طافح، كانا يمتطيان سيارة فاخرة، ووقفا بشكل مفاجئ في حي الليمون بالرباط، قبل شروعهما في الصراخ وسب ونعت بنكيران باللص، واتهامه بالتسبب في ثقب جيوب المغاربة، وتوقيف مشاريع مستثمرين دون وجه حق، وهو ما أثار حالة من الهلع والخوف داخل بيت رئيس الحكومة، الذي كانت الأضواء قد انطفأت فيه.
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