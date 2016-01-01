سيارة أجرة صغيرة في خدمة المخدرات الصلبة بالبيضاء
أخبارنا المغربية :
تمكنت عناصر الأمن بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة، كانوا على متن سيارة أجرة من الحجم الصغير.
و تم حجز كبسولات معدة للبيع زنتها 67 غراما من مخدر الكوكايين وخمسة هواتف نقالة، كما تم الانتقال رفقة سائق سيارة الأجرة إلى مسكنه ليتم حجز 10 غرامات من نفس المخدر و13 قرصا مهلوسا، وفق ما أوردته صحيفة "الأحداث المغربية".
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