"10 سنتيمترات" قد تنقذ مهاجرا مغربيا من الاعتقال بفرنسا !
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
تطورات جديدة حملتها قضية اعتقال الشرطة الفرنسية لمهاجر مغربي، شهر غشت الماضي، على الحدود الفرنسية الاسبانية على متن حافلة لنقل المسافرين بسبب عدم توفره على أوراق للإقامة.
و وفق تقارير إعلامية، قام المحامي كريستوفر بولوني، بتقديم مذكرة للسلطات الفرنسية من أجل الافراج عن موكله معتبرا أن عملية الاعتقال تمت على بعد 10 سنتمترات من التراب الفرنسي و بالتالي فان توقيفه كان باسبانيا.
و يعول المحامي على قرار محكمة بيربينيان سنة 2010، القاضي بعدم تفتيش الأفراد الذين تجاوزا الحدود الفرنسية نحو إسبانيا بذواتهم رغم أن سياراتهم لا تزال في الجهة الفرنسية لأن ذلك يعتبر هتكا سافرا لحدود الجارة الجنوبية.
شاشة أخبارنا
بعد أن وصفه بالبيدق الصهيوني التيجبني يرد : "أوقفوا هذا المجرم، أوقفوا أبو الجحيم
نورالدين ثلاج بعد أن وصفه الشيخ السلفي أبو النعيم بالبيدق الصهيوني صاحب القلب اليهودي الذي يريد فرض الصهيونية على المغاربة، خرج الإعلامي والصحافي مقدم برنامج "ضيف ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟