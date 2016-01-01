"10 سنتيمترات" قد تنقذ مهاجرا مغربيا من الاعتقال بفرنسا !

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

تطورات جديدة حملتها قضية اعتقال الشرطة الفرنسية لمهاجر مغربي، شهر غشت الماضي، على الحدود الفرنسية الاسبانية على متن حافلة لنقل المسافرين بسبب عدم توفره على أوراق للإقامة.

و وفق تقارير إعلامية، قام المحامي كريستوفر بولوني، بتقديم مذكرة للسلطات الفرنسية من أجل الافراج عن موكله معتبرا أن عملية الاعتقال تمت على بعد 10 سنتمترات من التراب الفرنسي و بالتالي فان توقيفه كان باسبانيا.

و يعول المحامي على قرار محكمة بيربينيان سنة 2010، القاضي بعدم تفتيش الأفراد الذين تجاوزا الحدود الفرنسية نحو إسبانيا بذواتهم رغم أن سياراتهم لا تزال في الجهة الفرنسية لأن ذلك يعتبر هتكا سافرا لحدود الجارة الجنوبية.