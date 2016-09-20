الرئيسية | حوادث وقضايا | فيديو صادم .. لحظة تدخل أمني في حق محتجين من ساكنة الجبل في مسيرة العطش وهكذا كان رد فعلهم خوفا من بطش "الزرواطة"

فيديو صادم .. لحظة تدخل أمني في حق محتجين من ساكنة الجبل في مسيرة العطش وهكذا كان رد فعلهم خوفا من بطش "الزرواطة"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فيديو صادم .. لحظة تدخل أمني في حق محتجين من ساكنة الجبل في مسيرة العطش وهكذا كان رد فعلهم خوفا من بطش "الزرواطة" فيديو صادم .. لحظة تدخل أمني في حق محتجين من ساكنة الجبل في مسيرة العطش وهكذا كان رد فعلهم خوفا من بطش "الزرواطة"

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

هو فيديو صادم للحظة تدخل قوات الأمن ضواحي قلعة السراغنة في حق محتجين من دوار سكورة تنانت اقليم أزيلال ، كانوا متوجهين إلى مدينة مراكش في مسيرة العطش مشيا على الأقدام ،وذلك من أجل مقابلة الملك محمد السادس لابلاغه عن مشكلهم المتمثل في معاناتهم مع غياب الماء ،وللمطالبة بفك العزلة عنهم بتزفيت الطريق.

إلا أن مسيرتهم تم منعها ،حسب مصادرنا، ضواحي قلعة السراغنة بعدما قطعت عشرات الكيلومترات على الأقدام ، وعرفت تدخلا أمنيا في حقهم ، مما دفعهم الى ترديد "سلمية سلمية "و "عاش الملك" للاحتماء من الضرب وخوفا من بطش الزرواطة.

مجموع المشاهدات: 554 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | كرماوي
الكيل
هادو مساكن تيقلبو على الماء مطلبو لا حليب ولاسباكيتي ولا فروماج حمر حسبنا آلله ونعم الوكيل هادوك اللي نضموا المسيرة المفضوحة كان عليهم أولا الوقوف مع هاد الناس العطشانين إلى كانوا حقا كيدافعو على حقوق المواطنين ماشي يعطيو لحوالا ولقوالب ديال السكر ولبلاغي والورقة الزرقا باش يقضيوا مصالحهم
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/09/20 - 07:31
2 | تفرطتي
عاش
وعشتوا نتوما بعدا راه عايش كيدير لبغا في بﻻد الظلم أنتوما لخاصكوم تناضلوا باش تعيشوا
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/09/20 - 07:37
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات