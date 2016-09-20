فيديو صادم .. لحظة تدخل أمني في حق محتجين من ساكنة الجبل في مسيرة العطش وهكذا كان رد فعلهم خوفا من بطش "الزرواطة"

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

هو فيديو صادم للحظة تدخل قوات الأمن ضواحي قلعة السراغنة في حق محتجين من دوار سكورة تنانت اقليم أزيلال ، كانوا متوجهين إلى مدينة مراكش في مسيرة العطش مشيا على الأقدام ،وذلك من أجل مقابلة الملك محمد السادس لابلاغه عن مشكلهم المتمثل في معاناتهم مع غياب الماء ،وللمطالبة بفك العزلة عنهم بتزفيت الطريق.

إلا أن مسيرتهم تم منعها ،حسب مصادرنا، ضواحي قلعة السراغنة بعدما قطعت عشرات الكيلومترات على الأقدام ، وعرفت تدخلا أمنيا في حقهم ، مما دفعهم الى ترديد "سلمية سلمية "و "عاش الملك" للاحتماء من الضرب وخوفا من بطش الزرواطة.