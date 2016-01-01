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هذا السبب وراء الحريق المهول المندلع بأحد المتاجر وسط مدينة تطوان

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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هذا السبب وراء الحريق المهول المندلع بأحد المتاجر وسط مدينة تطوان هذا السبب وراء الحريق المهول المندلع بأحد المتاجر وسط مدينة تطوان

تسبب حريق اندلع، اليوم الثلاثاء، بأحد المتاجر المتواجدة وسط مدينة تطوان، في خسائر مادية كبيرة. 

وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من السيطرة على هذا الحريق وإخماده في الوقت المناسب، مما حال دون انتقال النيران إلى باقي المحلات التجارية المتواجدة بمكان الحادث، الذي يعرف نشاطا تجاريا مكثفا وتواجد أشخاص كثيرين من أجل التبضع. 

وأوضح المصدر ذاته أن سبب الحريق، الذي اندلع بالمحل التجاري المختص في بيع الأحذية، يعود، حسب المعاينة الميدانية الأولية، إلى تماس كهربائي ووجود مواد قابلة للاشتعال. 

وقد فتحت السلطات الأمنية المختصة تحقيقا للوقوف على تفاصيل النازلة وتحديد المسؤوليات في اندلاع الحريق. 

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