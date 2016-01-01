اختفاء مئات الأشجار و أطنان من الحديد من شوارع الرباط نحو وجهة مجهولة

أخبارنا المغربية :

كشف مصدر جماعي مسؤول ، أن مئات الأطنان من الخشب والحديد الذي تقدر قيمته بعشرات الملايين من السنتيمات اختفت من العاصمة الرباط وانتهت إلى وجهة مجهولة.

و أوضحت يومية "المساء" نقلا عن المصدر ذاته، أن صفقات تهيئة الشوارع الكبرى بالعاصمة تضمنت اقتلاع مئات الأشجار التي كان من المفترض أن تنقل إلى المستودع البلدي، لكنها اختفت دون أن تكلف أي جهة نفسها عناء توضيح المصير الذي آلت إليه.