الرئيسية | حوادث وقضايا | الايقاع بتاجر كوكايين في طنجة بعد 12 مذكرة بحث

الايقاع بتاجر كوكايين في طنجة بعد 12 مذكرة بحث

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 5 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الايقاع بتاجر كوكايين في طنجة بعد 12 مذكرة بحث الايقاع بتاجر كوكايين في طنجة بعد 12 مذكرة بحث

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق العدلية، للاشتباه في تورطه في الاتجار في مخدر الكوكايين. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة لفافة من الكوكايين وثلاث أقراص مهلوسة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز كمية إضافية من مخدر الكوكايين تزن 470 غراما، وميزان كهربائي، وهاتفين محمولين.

وأضاف البلاغ أن التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه كان يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بموجب 12 مذكرة بحث من أجل الاتجار في المخدرات القوية، صادرة في حقه من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بكل من طنجة وتطوان والرباط.

وأشار المصدر نفسه أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات