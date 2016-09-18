"طولوري" خطير مختص في سرقة السيارات وتزوير وثائقها يقع في قبضة الأمن

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال ، وضعت صباح اليوم الأربعاء كمينا محكما ، أسفر عن اعتقال شخص من ذوي السوابق العدلية ،يعمل "طولوري" صادرة في حقه عدة مذكرات بحث وطنية من شرطة الفقيه بن صالح ودرك بني ملال،تتعلق بسرقة السيارات وتزوير وثائقها والضرب والجرح .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، من أجل تعميق البحث معه ،في انتظار تقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه.