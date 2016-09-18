الرئيسية | حوادث وقضايا | "طولوري" خطير مختص في سرقة السيارات وتزوير وثائقها يقع في قبضة الأمن

"طولوري" خطير مختص في سرقة السيارات وتزوير وثائقها يقع في قبضة الأمن

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"طولوري" خطير مختص في سرقة السيارات وتزوير وثائقها يقع في قبضة الأمن

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال ، وضعت صباح اليوم الأربعاء كمينا محكما ، أسفر عن اعتقال شخص من ذوي السوابق العدلية ،يعمل "طولوري" صادرة في حقه عدة مذكرات بحث وطنية من شرطة الفقيه بن صالح ودرك بني ملال،تتعلق بسرقة السيارات وتزوير وثائقها والضرب والجرح .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، من أجل تعميق البحث معه ،في انتظار تقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه.

مجموع المشاهدات: 252 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات