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بالصور ... مجهولون يخربون مسكن أستاذة بضواحي مراكش و يحولونه إلى فضاء لمعاقرة الخمر

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور ... مجهولون يخربون مسكن أستاذة بضواحي مراكش و يحولونه إلى فضاء لمعاقرة الخمر

أخبارنا المغربية 

تفاجأت أستاذة تعمل بمجموعة مدارس طلزين بنيابة الحوز، الاثنين الماضي، بتعرض مسكنها  الوظيفي للاقتحام من طرف مجهولين، حيث تم تخريب ممتلكاتها، والكتابة على جدرانها برسومات ذات إيحاء ات بغيضة، كما تم تحويل السكن إلى فضاء لتناول المشروبات الكحولية. 

و تقدمت الأستاذة بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بأيت اورير، التي عملت على تحرير محضر حول الحادثة، بعد حلولهم لعين المكان، رفقة المعنية بالأمر.

و تشهد العديد من مؤسسات العالم القروي بمختلف مناطق المملكة اعتداءات متكررة، حيث غالبا ما تحرر المحاضر في هذا الشأن دون متابعة جدية من طرف السلطات .

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