بالفيديو ... عربدة وسب في لقاء جامعة غرف الصيد البحري بطلها قيادي استقلالي

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تحول اجتماع لجامعة غرف الصيد البحري بالرباط يوم أمس الثلاثاء، إلى حلبة الملاكمة، بعدما صعد القيادي الاستقلالي بمدينة إنزكان محمد أومولود فوق طاولة الاجتماع محاولا الاعتداء على أحد الحاضرين الذي أراد أن يتحدث.

و استنكر كافة الموجودين بالاجتماع تصرف أومولود و الذي هو في نفس الوقت رئيس الجامعة، حيث يُعرف عنه انفعاله وغضبه السريع بسبب مرضه بداء "السكر" لدرجة انتفاضته في وجه والي جهة سوس الأسبق محمد بوسعيد في اجتماع داخل الولاية سنة 2012.

للإشارة فإن أغلب الاجتماعات التي ترأسها ببلدية إنزكان كانت غالبا ما تشهد صراعات وملاسنات بينه وبين المنتخبين، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر في اجتماعاته الحزبي.