الشرطة العلمية تتوصل الى "طرف خيط" قد يقودها الى مختطفة رضيعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء

أخبارنا المغربية : الرباط

توصلت الشرطة العلمية إلى طرف خيط قد يقودها إلى تحديد هوية السيدة التي خطفت طفلة رضيعة من قلب مستشفى الأطفال الهاروشي بالدار البيضاء، طرف الخيط يتمثل في باقة ورد تسلمتها أم الرضيعة من السيدة التي أوهمتها أنها ممرضة و أخدت منها طفلتها بدعوى إجراء فحوصات و تحاليل طبية.

و باشرت الشرطة العلمية تحرياتها مستندة على البصمات الموجودة على باقة الورد في محاولة للوصول الى مرتكبة هذه الجريمة التي شهدها مستشفى الهاروشي البيضاء منتصف هذا اليوم.

و تمت عملية الاختطاف وفق تصريح الأب المكلوم ، باحترافية كبيرة، إذ دخلت إلى الغرفة سيدة ترتدي وزرة بيضاء وادعت أنها ممرضة، حيث طلبت منه تسليمها الرضيعة لتجري بعض الفحوصات الروتينية، إلا أنه بعد مرور فترة وجيزة اكتشفوا أن الطفلة لا توجد بأي قسم بالمستشفى ليدركوا أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف مدبرة.