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اعتقال 4 شبان بجانب مؤسسة تعليمية وبحوزتهم "جنوي" من الحجم الكبير

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اعتقال 4 شبان بجانب مؤسسة تعليمية وبحوزتهم "جنوي" من الحجم الكبير

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

فادت مصادر ل"أخبارنا" أن عناصر الصقور وشرطة المداومة ،تمكنوا قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء من توقيف 4 شبان بحي السعادة بالقرب من مؤسسة تعليمية ببني ملال ، وبعد تفتيشهم حجزوا سكين من الحجم الكبير "جنوي" كان بحوزة أحدهم .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد تم اقتياد الموقوفين إلى مخفر الشرطة ،من أجل تعميق البحث معهم ، في انتظار عرضهم على النيابة العامة.

هذا ومع بداية الموسم الدراسي الجديد تجندت مصالح الأمن ببني ملال ، من اجل التصدي لكل مظاهر الجريمة بمحيط المؤسسات التعليمية.

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