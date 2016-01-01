هادشي بزاف... بالفيديو اعتقال مسن ونقل فتاتين للمستعجلات كانوا في جلسة خمرية داخل منزل بحي شعبي
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن جلسة خمرية جمعت مسنا في الستينيات من عمره بفتاتين داخل منزله بأحد أحياء بني ملال ، لتتحول إلى عراك عنيف وتبادل الضرب والجرح بينهما ، وانتهت بإصابة الفتاتين بجروح، مما دفع الساكنة لاستدعاء رجال الأمن ،الذين حضروا بعين المكان ، فتم استدعاء سيارة اسعاف لنقل المومستين إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.
هذا ودخلت العناصر الأمنية إلى داخل المنزل متسللة من سطح مجاور ، بعدما رفض المسن الخروج وتسليم نفسه ،حيث جرى اعتقاله وادخاله الى سيارة الشرطة وسط استنكار الساكنة ، واقتادوه الى مركز الديمومة ، ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية .
فعاليات حقوقية وفيسبوكية انتقدت بعض الاصوات التي تدعو الى حرية السكر والفساد ، ودعت اصحاب هذه الأفكار الى النظر الى نتيجة اجتماع الفساد بالخمر ،وما يترتب عنه من جرائم ، كهذه الواقعة التي كادت أن تتحول إلى جريمة قتل.
الفيديو تم نشره من طرف جمعية الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال التي طالبت بتشديد العقوبات على الموقوفين.
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