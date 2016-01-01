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هادشي بزاف... بالفيديو اعتقال مسن ونقل فتاتين للمستعجلات كانوا في جلسة خمرية داخل منزل بحي شعبي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن جلسة خمرية جمعت مسنا في الستينيات من عمره  بفتاتين داخل منزله بأحد أحياء بني ملال ، لتتحول إلى عراك عنيف وتبادل الضرب والجرح بينهما ، وانتهت بإصابة الفتاتين بجروح، مما دفع الساكنة لاستدعاء رجال الأمن ،الذين حضروا بعين المكان ، فتم استدعاء سيارة اسعاف لنقل المومستين إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال. 

هذا ودخلت العناصر الأمنية إلى داخل المنزل متسللة من سطح مجاور ، بعدما رفض المسن الخروج وتسليم نفسه ،حيث جرى اعتقاله وادخاله الى سيارة الشرطة وسط استنكار الساكنة ، واقتادوه الى مركز الديمومة ، ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية .

فعاليات حقوقية وفيسبوكية انتقدت بعض الاصوات التي تدعو الى حرية السكر والفساد ، ودعت اصحاب هذه الأفكار الى النظر الى نتيجة اجتماع الفساد بالخمر ،وما يترتب عنه من جرائم ، كهذه الواقعة التي كادت أن تتحول إلى جريمة قتل.

الفيديو تم نشره من طرف جمعية الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال التي طالبت بتشديد العقوبات على الموقوفين.

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