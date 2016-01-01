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إيقاف عنصر خطير موال لـ "داعش" خطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 31 دقيقة مضت
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إيقاف عنصر خطير موال لـ "داعش" خطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمغرب إيقاف عنصر خطير موال لـ "داعش" خطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمغرب

 أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 21 شتنبر 2016، من إيقاف عنصر خطير موال لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، ينشط بالجماعة القروية ل"سيدي سليمان مول الكيفان" (ضواحي مدينة مكناس)، تأكد تورطه في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة.

وأضاف بلاغ للوزارة أن البحث أكد أن المعني بالأمر، الذي كان يروج للفكر الداعشي، تمكن من اكتساب خبرة واسعة في مجال صناعة المتفجرات المتحكم فيها عن بعد، حيث كان بصدد اقتناء المواد الأساسية التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لشن عمليات إرهابية ضد أهداف حيوية بالمملكة وكذا منشآت سياحية، تماشيا مع أجندة "داعش".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معه، تحت إشراف النيابة العامة.

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