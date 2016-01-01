"موظف شبح" يصول ويجول بالمجلس الجماعي بمراكش

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

عبرت مصادر نقابية عن رفضها للوضع الذي بات يعيشه أحد مساعدي بلقايد المقربين، المعني ذاع صيته بصولاته وجولاته بين أسوار المجلس، وفي مواجهة موظفيه وموظفاته، حيث دخل في مواجهات مباشرة مع العديد منهم ما خلق نوعا من التوتر بين باقي زملائهم والذين اعتبروه مسّا بكرامة الموظف الجماعي وشططا في استعمال سلطة لا تخولها له وضعيته داخل المؤسسة الجماعية لمدينة السبعة رجال.

المعني والمنتمي لحزب رئيس الحكومة، يتقاضى تعويضا سمينا من المجلس إضافة لراتبه الذي استمر في التوصل به من الإدارة العمومية التي يشتغل بها.. ما جعل التحويلات الشهرية التي تفد على حسابه البنكي تتجاوز 31 الف درهم أو بلغة العموم أكثر من 3 ملايين سنتيم. مصادرنا أكدت لنا أنه ورغم عدم تسوية وضعيته الإدارية إلا أن مبدأ "الأجر مقابل العمل" لم يتم تفعيله في حالته.. ما دعا متحدثينا لطرح سؤال: لماذا لم تتخذ إدارته الأصلية الإجراءات القانونية في حق المعني رغم إستمراره في تلقي راتبه لما يقارب السنة؟ سؤال نطرحه بدورنا على الإدارة ولكن أيضا على حزب لطالما شنف آذاننا بسمفونية محاربة الفساد؟