''مولات الحولي تتراجع عن تصريحاتها : "ولد زروال" لم يدفعني للمشاركة في مسيرة البيضاء و هذه حقيقة ما وقع ! - فيديو

''مولات الحولي'' : لم يدفعني أحد للمشاركة في مسيرة البيضاء و هذه حقيقة ما وقع !

أخبارنا المغربية - الرباط

تصريحات جديدة و مخالفة لسابقاتها خرجت بها السيدة المسنة المنحدرة من سيدي بنور ، و التي ظهرت في شريط فيديو ، وهي تشكر "بوشعيب ولد زروال"، الذي ادعت أنه تكلف بنقلها إلى الدار البيضاء للمشاركة في المسيرة المحهولة، بعد أن اقتنى لها أضحية العيد.

و قالت السيدة المعروفة بين الفايسبوكيين ب"مولات الحولي" أنها شاركت في مسيرة الدار البيضاء بمحض ارادتها و لم يدفعها أحد الى ذلك ، مشيرة الى أن رجال السلطة المحلية من بينهم القائد و كذا السلطات الامنية حلوا بمنزلها من أجل معرفة حقيقة تصريحاتها السابقة بخصوص مشاركتها في المسيرة بعد توصلها بخروف من مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة سيدي بنور، بوشعيب عمار، المعروف بـ"ولد زروال”، والذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس جهة الدار البيضاء سطات.

الغريب في الامر أن السيدة في نفس الفيديو تؤكد أن "ولد زروال” توجه نحو منزلها و طالب ابنها باستخراج شهادة تثبت معاناة والدته من اضطرابات عقلية و تقديمها للمحكمة .

و تشير مصادر أن السيدة المسنة غادرت سيدي بنور قسرا بعدما وجدت نفسها بين عشية و ضحاها وسط صراعات سياسية لا تدري عنها شيئا ، حيث توجهت نحو منطقة مولاي عبدالله في انتظار ايجاد مأوى يحميها من جحيم الشارع .



