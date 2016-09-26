مرة اخرى..النيران تلتهم منزلا بالكامل وهلع بين الساكنة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن النيران اشتعلت اليوم الاثنين بمنزل بطريق آيت تسليت ببني ملال ، واتت على جميع الأجهزة و الاثاث المنزلية ، وخلف ذلك هلعا وخوفا في صفوف الساكنة .

وذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن عناصر الوقاية حلوا بعين المكان ، إلا أن عطب مفاجئ أصاب آلة ضخ المياه بالشاحنة ، فاستدعوا شاحنة اخرى محملة بصهريج المياه ، لكن وصلت إلى المكان بعد فوات الاوان ،وبعدما أخمذت النيران لوحدها ، وبوسائل بدائية.

هذا ولم تعرف أسباب الحريق لحدود الساعة ، حيث لا يزال التحقيق جاريا .