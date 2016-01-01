حصل ..اعتقال لص خطير شرمل فتاة وسرق هاتفها النقال أمام الملأ
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال ،تمكنوا من القاء القبض على لص خطير يسرق ضحاياه بواسطة السلاح الأبيض .
وحسب مصادر "أخبارنا" فعناصر الشرطة استدعوا فتاة طالبة جامعية كانت ضحية اللص ،حيث سبق أن اعترض سبيلها و ضربها بواسطة سكين من الحجم الكبير ، فأصابها على مستوى يدها ،وقطع لها أربع أوتار للعصب ،بعد ذلك سلبها هاتفها النقال ولاذ بالفرار.
ويضيف مصدر "أخبارنا" أن الفتاة الضحية تعرفت على اللص ،وأكدت للمحققين أنه هو من اعتدى عليها ،حيث تم عرضه على أنظار النيابة العامة ،التي تابعته في حالة اعتقال .
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