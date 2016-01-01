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بالصور... حادثة سير مميتة بضواحي بولمان و هذه هي الحصيلة الأولية لعدد القتلى و الجرحى

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 51 دقيقة مضت
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بالصور... حادثة سير مميتة بضواحي بولمان و هذه هي الحصيلة الأولية لعدد القتلى و الجرحى

أخبارنا المغربية 

شهدت الطريق الرابطة بين ايموزار مرموشة وتامجيلت بضواحي بولمان حادثة سير خطيرة بين عربتين خلفت قتيلين.

و أشارت مصادر محلية أن إحدى عجلات سيارة من نوع مرسيديس 207 انفجرت، ليفقد  السائق التحكم فيها، فيصطدم بشاحنة.

و إلى جانب القتيلين، فقد خلفت الحادثة إصابة 8 أشخاص  بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا  على إثرها  إلى المستشفى الجامعي بفاس .

 

 

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