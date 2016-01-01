بالصور... حادثة سير مميتة بضواحي بولمان و هذه هي الحصيلة الأولية لعدد القتلى و الجرحى

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شهدت الطريق الرابطة بين ايموزار مرموشة وتامجيلت بضواحي بولمان حادثة سير خطيرة بين عربتين خلفت قتيلين.

و أشارت مصادر محلية أن إحدى عجلات سيارة من نوع مرسيديس 207 انفجرت، ليفقد السائق التحكم فيها، فيصطدم بشاحنة.

و إلى جانب القتيلين، فقد خلفت الحادثة إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجامعي بفاس .