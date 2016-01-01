هكذا تسبب الفيسبوك في اعتقال شاب داعشي من أزيلال

أخبارنا المغربية : جمال مايس

علمت "أخبارنا" أن خلية مكافحة الارهاب بولاية أمن بني ملال ، اعتقلت أول أمس شابا بمدينة أفورار اقليم أزيلال ، له علاقة بتنظيم "داعش" .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فأمن بني ملال تعقب الموقوف على شبكة التواصل الاجتماعي ، وتبين أنه على اتصال بأفراد ينتمون إلى تنظيم داعش ويجري محادثات معهم، كما سبق أن خضع في وقت سابق للتحقيق في نفس التهم وأخلي سبيله بعدها .

هذا ومن المنتظر أن يتم ترحيل الشاب إلى الرباط من أجل تعميق البحث معه من طرف المركز القضائي للأبحاث ومكافحة الارهاب.