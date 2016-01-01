و أخيرا .. السلطات شافت بعين الرحمة في المسافرين و مرافقيهم بمطار ابن بطوطة بطنجة (صور)

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

في بادرة مستحسنة ، قام المسؤولون بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، بتخصيص أماكن لجلوس مرافقي المسافرين و عائلاتهم خارج المطار بدل الانتظار في ساحة تفتقر لكراسي الاستراحة و كذا أبسط المرافق الضرورية كالمراحيض ، حيث كان كثيرون يفترشون الأرض تحت الشمس الحارقة في غياب أماكن التظليل.

و من خلال هذه الصور التي نقلتها عدسة أخبارنا صباح اليوم، يتضخ قيام المسؤولين بوضع كراسي مظللة خارج المطار رأفة بالمواطنين خصوصا الأطفال والشيوخ و النساء ، في انتظار توفير فضاء مجهز كبديل لفضاء المطار.

يذكر أن التهديدات الارهابية التي شهدتها عدة دول في السنوات الاخيرة و من ضمنها المغرب، فرضت تشديد الاجراءات الامنية في مختلف المطارات المملكة، حيث تم منع مرافقي المسافرين من الدخول إلى فضاء المطار، كما تم تسييج الساحات الخارجية للمطارات للتأكد من هوية المسافرين.



